بحث التعاون بين سوق دمشق للأوراق المالية وبورصة فارابورس إيران

بحث المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم مع المدير التنفيذي لبورصة فارابورس إيران الدكتور أمير هاموني والوفد المرافق سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يخص قضايا البورصة والأسواق المالية.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع في مقر السوق بدمشق إلى آليات تسهيل إجراءات إدراج الشركات الإيرانية في سوق دمشق للأوراق المالية والاستفادة من التطور التقني لأنظمة وبرامج بورصة فارابورس إيران واستخدامها في تحديث الأنظمة المتعلقة بالتداول.

وأشار الجانبان إلى إمكانية وضع برامج تدريبية مشتركة للعاملين في المؤسستين وتبادل الخبرات في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بعمل الأسواق المالية وتطوير مناخ الاستثمار المشترك.

حضر الاجتماع نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور كنان ياغي.