بحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة خلال لقاء سلطان عمان مع ظريف

استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث بحث الجانبين أيضاً القضايا الإقليمية ولا سيما الوضع في سورية واليمن والتطورات في شمال العراق.

كما التقى ظريف نظيره العماني يوسف بن علوي وبحث معه عددا من القضايا المهمة, ووصف ظريف العلاقات بين إيران وعمان بأنها ذات طابع خاص مشيرا إلى أنها جيدة على جميع الصعد وشهدت تقدماً كبيراً في مختلف المجالات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأعلن ظريف أن أغلب أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد والاتحاد الأوروبي يدعمون الالتزام بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة ويرفضون إعادة التفاوض حوله, موضحا أن إيران لديها خيارات متعددة رغم أنها تؤيد الالتزام بالاتفاق من قبل الجميع وأنها لن تكون أول من ينتهكه.

وأشار ظريف إلى أن فرصة استمرار الاتفاق النووي تفوق 50 بالمئة ومن المستحيل إعادة المفاوضات بشأنه وإذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم انتهاكه فإن إيران ستدرس خيارات متعددة بدءا من الانسحاب من الاتفاق إلى المواءمة والتنسيق مع أوروبا.