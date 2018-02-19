بحث الوضع في سورية خلال اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس النظام التركي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين قوله في بيان: إن”الرئيسين ركزا خلال بحثهما الوضع في سورية على قضايا تعزيز التعاون بصيغة أستانا والتأكيد على الاستعداد للتنسيق الوثيق لجهود روسيا وتركيا وإيران من أجل ضمان الأداء الفعال لمناطق خفض التوتر ودفع العملية السياسية نحو تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي”.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى الوضع في شمال غربي سورية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع في عفرين.

ويشن النظام التركي منذ نحو شهر عدوانا همجيا على منطقة عفرين تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين عبر استخدامه مختلف أنواع الأسلحة والقذائف بما فيها غاز الكلور السام المحرم دوليا عدا تدمير ممنهج تمارسه قواته والتنظيمات الإرهابية التابعة له للبنى التحتية والممتلكات والمناطق الأثرية.

وكان مراسل سانا في حلب أفاد في وقت سابق اليوم بأن مجموعات من القوات الشعبية ستصل إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة عدوان النظام التركي.