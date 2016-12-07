بحث تحسين التبادل الدوائي وإقامة استثمارات مشتركة بين سورية وبيلاروس

بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع نائب وزير الصحة البيلاروسي فاليري شيفتشوك والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين وخاصة في مجال تبادل الدواء وتوطيد العلاقات بين منتجيه وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال.

وبين وزير الصحة خلال اللقاء أن التعاون الثنائي بين البلدين يهدف إلى تطوير الصناعة الدوائية وفتح الأسواق بينهما بما يحقق الجودة والكفاءة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة، إضافة لتبادل الخبرات العلمية معربا عن أمله باستمرار التعاون ولاسيما أن القطاع الصحي مقبل على مرحلة إعادة إعمار لمؤسساته المتضررة جراء الإرهاب.

واستعرض الوزير يازجي الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء الاستهداف الإرهابي لمؤسساته وكوادره والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب والتي خلقت تحديات أمام استيراد الأدوية النوعية كأدوية السرطان، مبينا أن الوزارة أعادت حتى الآن تأهيل 3 مشاف وعدد من المراكز الصحية.

من جانبه أعرب نائب وزير الصحة البيلاروسي عن اهتمام واستعداد بلاده لإقامة معامل ومصانع مشتركة لإنتاج الأدوية ولاسيما النوعية والمستلزمات الطبية استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار في سورية.

ولفت شيفتشوك إلى أن بلاده وقعت اليوم قرارا بتحديد قيمة لتسجيل الدواء السوري مماثلة للدواء البيلاروسي لتسهيل دخوله إلى البلاد خصوصا أنه يتسم بالنوعية والجودة والفعالية، مبينا أن هذا القرار يساعد الدواء السوري على دخول دول الاتحاد الأوراسي أيضا.