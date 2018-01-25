بحث تطوير التعاون القانوني والقضائي مع ايران

بحث وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار خلال لقائه اليوم السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وسبل تطويرها وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية الاتفاقيات المبرمة بين سورية وإيران المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكومين وتصفية التركات الموقع عليها بدمشق بتاريخ 15-5-1995 والمصادق عليها بالمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2000 مع الإشارة لعدم وجود أي عقبات أو صعوبات أو عوائق تعترض تطبيقها.

كما نوه الطرفان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة استمرار التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب وداعميه حتى تحقيق النصر.