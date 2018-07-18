بحث تطوير التعاون مع «الصحة العالمية» دعما لمشافي التعليم العالي

بحث الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي مع الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سبل تطوير التعاون المشترك في مجال دعم مشافي التعليم العالي .

وأكد السيد الوزير أهمية العمل التشاركي بين الوزارة والمنظمة ولاسيما بعد استهداف القطاع الصحي وتخريب عدد من المشافي على أيدي الإرهابيين, منوها بالدور المهم الذي تقوم به المنظمة من خلال جهودها الداعمة لعمل المؤسسات الصحية ،لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات إجرائية لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية من خلال زيادة عدد القبول لطلاب الدراسات العليا في اختصاصات عديدة وزيادة المنح من الدول الصديقة، منوها إلى اقامة مشافي جديدة بجامعة البعث بحمص وجامعه حماه.

بدوره أكد الدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية على دعم المنظمة للقطاع الصحي في سورية بما يخدم مصلحة المواطنين, مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع وزارة التعليم العالي لدعم المشافي التعليمية.