بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين التشيك وسورية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مع نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكيفية مساهمة جمهورية التشيك في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد تلابا استعداد بلاده للتعاون مع سورية في مشاريع مشتركة تسهم في إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الزيارة إلى سورية تأتي أيضاً لإيصال المساعدات الإنسانية وخاصة الأغذية والأدوية المقدمة من الشعب التشيكي إلى الشعب السوري.

وعبر تلابا عن أمله بأن تتم مناقشة الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية أن تتساعد روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، مؤكدا أن من حق السوريين اختيار مستقبلهم بأنفسهم، مبيناً أنه سينقل حقيقة ما يجري في سورية إلى البرلمان الأوروبي.

ومن جانبه أوضح ميالة أنه تناول مع تلابا التعاون الاقتصادي بين البلدين وكيفية تعزيز العلاقات بينهما مشيراً إلى إمكانية مساهمة الشركات التشيكية في الاستثمار بمرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا أن التشيك من أهم الدول وأكبرها التي ستكون إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أنه تمت مناقشة موضوع إرسال وفود تجارية وصناعية تشيكية إلى سورية للاطلاع على الواقع وإمكانية التعاون، كما سيزور وفد من رجال الأعمال في سورية التشيك من أجل أن يكون التعاون أكبر بين البلدين.