بحث تفعيل علاقات التعاون التجارية والاقتصادية مع بيلاروسيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة اليوم مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق ألكسندر بونوماريف سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وناقش الجانبان في الاجتماع ما اتفق عليه في بروتوكول اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية البيلاروسية المشتركة ولا سيما ما يتعلق بتفعيل مجموعات العمل التي تم تشكيلها في المجالات التجارية والصناعية والمالية إضافة إلى بحث الآليات المناسبة لتمويل عقود توريد السلع والتجهيزات البيلاروسية إلى سورية.

الوزير ميالة استعرض الجهود المبذولة لتذليل القيود والعوائق التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما بوجود مصلحة متبادلة للجانبين حيث إن بيلاروس تستورد الخضار والفواكه التي تنتجها سورية وفي ذات الوقت تحتاج سورية إلى العديد من المنتجات البيلاروسية كالمعدات الثقيلة والأسمدة وبعض أنواع المنتجات الحيوانية.

ووجه وزير الاقتصاد دعوة لجمهورية بيلاروس للمشاركة في الدورة رقم 59 لمعرض دمشق الدولي والذي سيعاد تنظيمه بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وشعبها معرباً عن تقديره لمواقف جمهورية بيلاروس الداعمة والمساندة للشعب السوري خلال الأزمة.

بدوره أشار السفير البيلاروسي إلى ارتفاع الصادرات السورية من الخضار والفواكه إلى بيلاروس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة حيث “بلغت قيمة هذه الصادرات ثمانية ملايين دولار خلال فترة 3 أشهر فقط” مؤكداً “أن بيلاروس ستكون من أوائل الدول التي ستشارك في معرض دمشق الدولي القادم”.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الماضية على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولى الصيف القادم بعد غيابه خمس سنوات.