بحث سبل إعادة إقلاع فندق شيراتون حلب

بحث وزير السياحة المهندس بشر يازجي مع مجلس إدارة شركة باب الفرج المساهمة “فندق شيراتون حلب” السبل الكفيلة لإعادة إقلاع المنشأة من جديد.

وبين يازجي أنه سيتم الوقوف على واقع وخصوصية كل منشأة ومشروع وبحث الأضرار التي تعرضت لها.

بدوره أشار رئيس مجلس الإدارة محمد منصور إلى أهمية عودة المنشأة للخدمة ومساعدة الحكومة بإيجاد “الحلول المصرفية المناسبة” واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الفندق ودخوله الخدمة مجدداً.

وكان يازجي اجتمع مؤخرا في حلب مع مديرية سياحة حلب ومديرى المعهد والثانوية الفندقية للوقوف على واقع العمل وبحث الخطط والرؤى الجديدة لإعادة إعمار المدينة بما يليق بها وبحضارتها واطلع على منشآت الإقامة المتضررة ومنها شيراتون حلب .