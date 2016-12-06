بحث سبل تقديم الدعم اللازم لذوي الشهداء في حلب

بحث أعضاء الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حلب خلال اجتماعهم أمس السبل الكفيلة بتنفيذ المشاريع الهادفة لدعم ومساعدة أسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن، ووافقو على تخصيص مبلغ 50 مليون ليرة سورية لتجهيز مشروع مخبز بالمحافظة مجهز بالآلات وخطوط الانتاج اللازمة.

وبين محافظ حلب حسين دياب حرص المحافظة على إيلاء كل اهتمام لأسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم وتأمين مستلزماتهم، وقال: مهما قدمنا لأسر الشهداء لا نوفيهم الجزء البسيط من حقهم علينا لأنهم قدموا فلذات أكبادهم في سبيل عزة وشموخ الوطن.. والاهتمام بهم وحل كل مشاكلهم الاجتماعية والمادية ومتابعة قضاياهم هو ما تحرص عليه المحافظة.

وأشار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح ابراهيم إلى أن العمل مستمر لتقديم كل دعم مادي ومعنوي لذوي الشهداء، وسيتم قريبا الإقلاع بمشروع المخبز الذي يعد من المشاريع الحيوية، حيث تم الانتهاء من إنجاز البناء والفترة القادمة ستكون لتجهيز وتركيب خطوط الإنتاج والمباشرة بالعمل والإنتاج إضافة لمواصلة العمل بمشروع “رد الجميل” المنفذ بين المكتب الاداري للاتحاد النسائي وفرع طلائع البعث.