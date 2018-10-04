بحث مشكلات تنفيذ المشاريع المتناهية الصغر..احتساب أسعار مستلزمات المشروع وفق السعر الرائج

ناقش المعنيون في الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف الزراعي التعاوني أمس آليات تتبع ورصد تنفيذ حزمة تمكين الريف السوري والصعوبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ المشاريع المتناهية الصغر.

وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى بحث التسهيلات لانطلاق أول مجموعة من المشاريع قريباً حيث تم الاتفاق بين الصندوق والمصرف على أن تحسب أسعار مستلزمات المشروع وفق الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق وتحدد المستلزمات وفق دراسة الجدوى التي يعدها الصندوق لكل مشروع.

و بين مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أيمن قحف أن المستفيد من القرض يسدد 6 بالمئة من قيمة الفائدة في حين يدفع الصندوق باقي الفائدة 4 بالمئة، مشيراً إلى أنه نتج عن الاجتماع حلول مناسبة لتقديم كل التسهيلات للمقترضين ولا سيما مشاريع تربية النحل وتم الطلب من المصرف الاكتفاء بقبول وثيقة تفيد بأن المستفيد اتبع دورة تدريبية للمشروع أو لديه خبرة كافية لإدارة المشروع.

من جهته بين مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان أن أعلى سقف لقروض المشروع يبلغ 2 مليون ليرة سورية يقدم على دفعتين ويمكن للمستفيد تقديم مشروع آخر في حال الانتهاء من تسديد قرض المشروع الأول، مشيراً إلى أن المصرف يقدم كل التسهيلات لتحقيق الغاية من المشاريع وهي تأمين فرص عمل وإن الاقراض يشمل 18 نوعاً من مشاريع لمختلف المهن الزراعية والصناعية والحرفية.