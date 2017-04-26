بحث واقع الجامعات الخاصة وتطوير منظومة التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أن الوزارة تركز في استراتيجيتها على تقييم المخرجات التعليمية للجامعات الخاصة وتضع المعايير والخطط اللازمة لذلك بما يضمن الحفاظ على سمعة الجامعات السورية وشهاداتها.

واعتبر الوزير النداف خلال لقائه اليوم رؤساء الجامعات الخاصة في الوزارة أن الاستثمار في التعليم “استثمار طويل الأمد هدفه إعداد الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة” مستعرضا خطة عمل الوزارة والمصفوفة التنفيذية الخاصة بذلك والتي اتخذت اتجاهين “إسعافي واستراتيجي” لحل مشكلات الطلاب وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام. إضافة إلى قرارات مجلس التعليم العالي والجامعات والمراسيم الرئاسية المتعلقة بهذا الشأن.

وبين النداف أن الوزارة اتخذت قرارا ينص على حضور 3 ممثلين من الجامعات الخاصة في اجتماعات مجلس التعليم العالي يتبدلون بشكل دوري كل ستة أشهر من أجل إبلاغ وإطلاع الوزارة على كل الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عمل الجامعات والطلاب. داعيا إلى موافاة الوزارة ببيانات وإحصائيات الطلاب وعدد المتسربين والمداومين فيها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وناقش الحضور قواعد ومعايير التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة وإيجابيات وسلبيات نظام الساعات المعتمدة وعوائق البحث العلمي داعين إلى إحداث برامج للدراسات العليا في الجامعات الخاصة وتشكيل لجنة لهذه الجامعات في مجلس التعليم العالي تجتمع دورياً وتقدم مقترحاتها له.

كما طالبوا بإحداث برامج للتأهيل والتخصص بما يسهم في ربط الجامعات بسوق العمل وحل مشكلة البطالة لدى الشباب. إضافة إلى مشاركة قطاع الأعمال في تحضير الطالب لسوق العمل وإحداث مرصد في كل جامعة لمتابعة الخريج بعد انطلاقه لسوق العمل وتوجيهه لاختيار المهنة الأفضل.

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في سورية 23 جامعة باختصاصات مختلفة وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي ويدرس فيها أكثر من 32 ألف طالب وطالبة