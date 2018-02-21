بحث واقع الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في حماة

بحث محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مع محمد عبدي ادار مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا واقع الخدمات والنشاطات التي تقدمها المنظمة للاجئين الفلسطينيين في المحافظة وسبل دعمهم لما فيه تحسين أوضاعهم في النواحي كافة.

وأكد الدكتور الحزوري أن فريق عمل المحافظة يعمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية سعيا للوصول لكل مواطن في اي منطقة، مشيرا إلى أن مخيم اللاجئين الفلسطينيين في حماة سيبقى محط اهتمام ورعاية المحافظة وبرامجها ومشاريعها الخدمية لتحسين وضع أهل المخيم ومتطلباتهم.

من جهته أشار ادار إلى أن الهدف من زيارته محافظة حماة الاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيم ومناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا جراء تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها إلى النصف وانعكاس ذلك على مشاريع وخدمات دائرة اللاجئين في حماة.

ونوه ادار بجهود الحكومة السورية في احتضان ورعاية اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم كامل حقوق المواطنين السوريين مثمنا تخصيص مدرسة لطلاب اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن مدرستهم في المخيم التي يجري حاليا إعادة تأهيلها.

حضر اللقاء علي مصطفى عضو القيادة القطرية للتنظيم الفلسطيني والمعنيين