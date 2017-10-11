بحث واقع المحاصيل الشتوية والصيفية في الحسكة

بحث أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة خلال اجتماعهم اليوم واقع المحاصيل الزراعية الصيفية والاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي 2017-2018.

ودعا محافظ الحسكة جايز الموسى الى تسهيل الإجراءات أمام المنتجين والمزارعين للحصول على التنظيم الزراعي والعمل بروح الفريق والتعاون بين كل الجهات المعنية من اجل تطبيق الخطط الزراعية المعتمدة للموسم الشتوي ولكل المحاصيل ولا سيما الاستراتيجية منها.

بدوره أشار مدير زراعة الحسكة المهندس عامر سلو الى أن كميات القمح المستلمة من قبل فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب تبلغ أكثر من170 ألف طن بينما بلغت كميات الشعير المستلمة 822 طنا، مؤكدا استمرار عمليات قطاف القطن في عموم مناطق المحافظة ضمن المساحة المزروعة والبالغة 1740 هكتارا.

من ناحيته دعا رئيس اتحاد فلاحي المحافظة بشير الصالح إلى الإسراع بتعويض الأضرار الزراعية الناتجة عن الأعمال الارهابية وتسليم الأقطان ضمن محافظة الحسكة على أن تتكفل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بنقلها الى محالج المنطقة الوسطى والعمل مع الجهات المعنية لتحديد سعر متمايز بين محصولي الشعير والقمح وذلك بغية منع زيادة مساحات الشعير على حساب مساحات القمح.