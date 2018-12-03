بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

أطلقت زوارق حربية تابعة لكيان الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

مصادر فلسطينية أفادت بأن بحرية الاحتلال طاردت مراكب الصيادين وأطلقت عليهم نيران رشاشتها، ما اضطّرهم إلى التراجع خشية على حياتهم وعلى قواربهم.