الشريط االاخباريعربي بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة 2018/12/03 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أطلقت زوارق حربية تابعة لكيان الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة. مصادر فلسطينية أفادت بأن بحرية الاحتلال طاردت مراكب الصيادين وأطلقت عليهم نيران رشاشتها، ما اضطّرهم إلى التراجع خشية على حياتهم وعلى قواربهم. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات