بحضور أمين الفرع.. مراسم تنسيب طلائع البعث في درعا

احتفل الْيَوْمَ في مدرسة الأموية للتعليم الأساسي بتنسيب تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلى منظمة طلائع البعث.

وتضمن الحفل فقرات فنية ورياضية وعروضا كرنفالية تلاه مراسم استلام وتسليم علم منظمة طلائع البعث ومن ثم أدى تلاميذ المدرسة الوعد الطليعي.

وعن أهمية الفعالية قال أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدرعا الرفيق حسين الرفاعي،أن الفعالية ممتعة للطلاب وهي على مستوى عالي من الأهمية؛ بأن ينتسب الطفل لمنظمة طلائع البعث هذه المنظمة التي أهدانا إياها القائد الخالد حافظ الأسد ونحن على نهج المسيرة الخالدة بوجود منظمة الطلائع التي تحمي الطفل وحقوقه وتعرفه على واجباته أيضا.

وألقيت في الحفل كلمات أبناء الشهداء والتلاميذ القدامى والجدد أكد خلالها المتحدثون على اهتمام المنظمة بالجيل وإعداده وتربيته على حب الوطن والدفاع عنه، وأن كل الأطفال يعيشون ضمن منظمتهم كأسرة واحدة متحابة ومتعاونة في جو من الفرح والعلم والمعرفة وحب الوطن، معبرين عن سعادتهم بحضور الحفل.

حضر الحفل رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي غسان زرزور وأمين وأعضاء قيادة فرع طلائع البعث في المحافظة وأمناء وقيادات الشعب الحزبية.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي