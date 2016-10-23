بحضور المهندس خميس.. اجتماع حكومي موسع لمجلس التعليم العالي

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جلسة موسعة لمجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2016-2017 للوقوف على واقع العمل في قطاع التعليم بهدف تصويبه وتطويره.

وناقش المجتمعون الجانب الإداري لقطاع التعليم وإعادة تقييمه وتحديد الثغرات لمعالجتها وتطوير التشريعات اللازمة والانتهاء من دراسة النظام الداخلي للوزارة بهدف النهوض بالمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى تقييم مجلس التعليم العالي لتطوير آلية عمله وتحقيق الهدف المنشود منه برسم الاستراتيجية الصحيحة لقطاع التعليم العالي ومراجعة التوزع الجغرافي للجامعات لجهة التوسع الشاقولي او الأفقي لها والبنى التحتية لقطاع التعليم العامة والخاصة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عائدات مادية للوزارة.

2كما أكد الحضور على الاستمرار بالسنة التحضيرية وتطوير آلية العمل بها خلال السنوات القادمة على أن تكون إدارة السنة التحضيرية مركزية من قبل الوزارة نظرا لأهمية هذه الخطوة في تحديد ميول الطالب وحسن اختياره للاختصاص الذي يرغب بدراسته وذلك بعد مناقشة المذكرة التي تضمنت تحليلا إحصائيا لنتائج السنة التحضيرية في الكليات الطبية للعام الدراسي 2015-2016.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة على زيادة نسب المنح المقدمة من الجامعات الخاصة بنسبة 25بالمئة على أن تخصص 5 بالمئة منها لذوي الشهداء والجرحى والتوجيه بإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات ومعايير القبول في الجامعات من خلال اختبارات معيارية وضرورة تشكيل فريق عمل لتقييم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح ومراجعة قانون التفرغ والعمل المهني وتقييم التعليم المهني وتأطير العلاقة بين الجامعات العامة والجامعات الخاصة .