بحضور 200 تاجر وصناعي عراقي.. افتتاح المعرض الأول للتصدير وتقنياته

بهدف دعم الصناعة المحلية والصادرات السورية افتتح أمس اتحاد المصدرين السوري وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعرض الأول “للتصدير وتقنياته” في فندق الداما روز بدمشق وذلك بحضور وفد عراقي يضم 200 تاجر وصناعي عراقي وعدد من الصناعيين العرب.

وضم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام قطاعات ونشاطات مختلفة منها النسيج والزراعة والكيمياء والمال والنقل والطاقة والتقانة والجودة والتغليف والتعبئة ومنتجات متعددة لـ100 صناعي وتاجر سوري.

ويتخلل المعرض محاضرات واجتماعات عمل بين الصناعيين والمنتجين السوريين والصناعيين والتجار العراقيين لعقد اتفاقيات حول تصدير المنتجات السورية في مختلف القطاعات إلى السوق العراقي.

وثمن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة دور الصناعيين السوريين الذين قاوموا وصمدوا بإصرارهم على العمل والإنتاج رغم ما تعرضوا له من ممارسات الإرهاب التخريبية الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها، مبينا أن الحضور الكبير لرجال الأعمال العراقيين دليل على إصرار الطرفين السوري والعراقي على فتح المعابر وإعادة الروابط الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين، ودليل على صمود الاقتصاد السوري واستمرار عجلة الإنتاج بالدوران.

وقال ميالة: إن من يرى منتجات الصناعيين السوريين اليوم في هذا المعرض يعتقد أن هذه المنتجات خرجت من معامل ومعدات ضخمة ولكن يتفاجأ بأن هذا الإنتاج صادر عن صناعيين ومنتجين عملوا في ورش ومشاغل صغيرة بعد أن تهدمت معاملهم وما زالوا صامدين فيها وينتجون نفس جودة المنتج الذي كان سابقا” مؤكدا أن ذلك “يستدعي تقديم كل الدعم والتسهيلات للمنتجين السوريين.

بدوره أكد جعفر الحمداني رئيس الوفد العراقي ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية أن مشاركتهم في المعرض تأتي في إطار دفع عملية التنمية المستدامة بين البلدين الى الأمام واستكمال ما تم انجازه مسبقا من تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح المنافذ الحدودية للتبادل التجاري بين الجانبين والتي كانت القوى المعادية تحاول أن تغلقها، لافتاً إلى أن هدف الزيارة الآخر هو التضامن مع سورية وتهنئتها بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب.

ولفت السفير السوري في بغداد صطام الدندح إلى أهمية لقاءات رجال الأعمال السوريين والعراقيين في هذا المعرض للاطلاع على المنتجات السورية وإمكانية تصديرها للسوق العراقية، مبيناً أن الفترات القادمة ستشهد زيارات مكثفة على مستويات حكومية وصناعية وتجارية من أجل تطوير علاقات التبادل التجاري وتذليل جميع الصعوبات أمامها.

ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أنه وضمن توجيهات الحكومة بالتوجه نحو السوق العراقية تم إقامة هذا المعرض بالتواصل مع الفعاليات العراقية التي كانت ترتبط سابقاً بعلاقات اقتصادية مع الصناعيين السوريين وبعضهم وكلاء لسورية في العراق مشيراً إلى أنه تم تزويد الاتحاد بأسماء رجال أعمال فعالين ومعروفين في العراق وتم دعوتهم للمعرض للتفاهم معهم حول اتفاقيات تصديرية بمختلف القطاعات.

وأوضح السواح أن تنظيم المعرض تم من قبل اتحاد المصدرين وبالتعاون مع شركة فلاي داماس وبنك الشام اللذين رعيا زيارة الوفد العراقي بهدف دعم المنتج السوري وإثبات ان عجلة الاقتصاد والصناعة في سورية انطلقت وموجودة بقوة” وزيارة الوفد دليل على ذلك.