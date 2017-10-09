بحلول عام 2020.. قوات البحرية الأمريكية تفقد ثلث السفن

ستفقد القوات العسكرية البحرية الأمريكية في السنوات الثلاث المقبلة الكثير من أسلحتها.

وأفاد موقع Defense News بأن القوات البحرية الأمريكية ستضعف بشكل ملحوظ بحلول عام 2020، لأن أكثر من ثلث السفن لديها ستنتهي حياتها. مثلا الطرادات Mobile Bay و Bunker Hill سوف يصبح عمرها 35 سنة والسفن ستنتهي خدمتها، وبحلول عام 2026 ستفقد البحرية الأمريكية 11 طرادا آخر.

وقال المحلل العسكري، براين ماكغراتا: “هذا دليل على المشاكل في ميزانية البحرية. من الضروري وضع برنامج للتحديث والصيانة والاقتناء وغيرها، يتوجب على البحرية دفع تكاليفه”.

وفي الوقت نفسه، أكد الموقع أن البحرية الأمريكية حاليا أمام خيارين: الإنفاق من أجل تحديث أسطولها، أو محاولة إصلاح السفن وإطالة عمرها الافتراضي، على الرغم من أن حالتها غير جيدة أبدا.