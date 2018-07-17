بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وقاموا بجولات استفزازية داخل باحاته مشيرة إلى أن عناصر من قوات الاحتلال فتشت صباح اليوم قسم الإطفاء التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى دون معرفة الأسباب.

إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال اليوم منزلا وممتلكات زراعية للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 120 دونما من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.