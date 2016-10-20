بخبرات وطنية.. وضع مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الخدمة

وضعت وزارة الكهرباء في الخدمة اليوم مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على احد المباني التابعة لوزارة الادارة المحلية

والبيئة في دمشق.

وبين معاون مدير المركز الوطنى لبحوث الطاقة الدكتور سنجار طعمة ان المشروع ثمرة تعاون بين وزارتي الكهرباء والادارة المحلية والبيئة،

لافتا الى ان كلفة المشروع الذى نفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة وصلت الى 10 ملايين ليرة سورية، ومن المتوقع ان تبلغ كمية الكهرباء المنتجة سنويا من المشروع نحو 24 الف كيلو واط ساعي.

واكد سنجار استعداد المركز الوطنى لبحوث الطاقة لتمويل مثل هذه المشاريع التي تنفذ بايد وخبرات وطنية ذات كفاءة عالية، على ان يتم السداد من الأرباح والفوائد التى يحققها المشروع.

بدورها بينت مديرة الطاقات المتجددة والانتاج الانظف في وزارة الادارة المحلية والبيئة رويدة نهار ان اهمية المشروع تكمن في توسيع العمل لانشاء مشاريع ريادية على اسطح المبانى الحكومية، واوضحت انه سيتم ربط اللواقط مع الانارة والتجهيزات الحاسوبية للوزارة ليتم الاستغناء عن المولدات الكهربائية الموجودة.

يشار الى وزارة الكهرباء ساهمت مع وزارة الصناعة وشركة سولاريك البيلاروسية بانشاء معمل لتصنيع اللواقط الكهروضوئية، حيث تمت الاستفادة منه بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتكون هذه المشاريع رديفة للمنظومة الكهربائية.