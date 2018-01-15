بدءاً من اليوم.. تنفيذ مشروع السكة الحديدية من القدم إلى مدينة المعارض

باشرت ورشات مؤسسة الخطوط الحديدية بوزارة النقل اليوم تنفيذ مشروع مد سكة حديدية بطول 17 كيلومترا من محطة القدم بدمشق إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.

وقال وزير النقل المهندس علي حمود: السكة الحديدية ستكون بالخدمة قبل موعد الدورة الـ 60 من معرض دمشق الدولي المقررة في أيلول 2018 “لافتا إلى أن الوزارة انهت دراستها لإيصال القطار من دمشق “محطة القدم” وصولا إلى مدينة المعارض إضافة إلى المحطات التبادلية والخدمية لتخفيف الأعباء على المواطنين أثناء تنقلهم في هذا الاتجاه.

وأشار الوزير حمود إلى النجاح الذي حققته الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي العام الماضي والذي تمثل بتوقيع مئات العقود التصديرية للخارج إضافة إلى الاقبال الكبير للمواطنين على حضور فعاليات المعرض ما يستدعي تخديم المعرض باحدث وسائط النقل.

بدوره أوضح مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي أن ورشات العمل التي تنفذ مد السكة الحديدية إلى مدينة المعارض ستعمل على إنشاء محطة بالقرب من مدينة المعارض وساحة لتفريغ وتحميل البضائع لافتا إلى أنه سيتم تجهيز المحطة بالمعدات والمستلزمات اللازمة لتخديم الركاب ورجال الأعمال.