بدءاً من اليوم..حملة تلقيح جديدة ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال تستمر حتى الخميس القادم بهدف الوصول إلى جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وتنفذ الحملة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف عبر المراكز الصحية ونحو 3800 فريق جوال بمشاركة 4200 عامل صحي و500 متطوع.

وكان وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أكد في تصريح لـه أمس اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح الحملة والوصول إلى نحو 7ر2 مليون طفل مستهدف، مجدداً التأكيد على أن اللقاحات المستخدمة في الوزارة آمنة، داعياً الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم لأقرب مركز صحي أو فريق جوال وإعطائهم اللقاح للحفاظ على صحتهم.