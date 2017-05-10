بدءا من السبت القادم… تشويش على خشبة “قومي” اللاذقية

تطلق مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في اللاذقية عند الساعة السابعة من مساء السبت القادم العرض المسرحي تشويش من تأليف مجد يونس أحمد وإخراج وسينوغراف كمال قرحالي على خشبة قومي اللاذقية.

وأشار المخرج قرحالي في تصريح صحفي الى أن فكرة العرض تتناول الإرهاب الدولي المتمثل بالهيمنة الأمريكية لرسم خرائط شرق أوسط جديد برعاية الصهيونية العالمية وخدمة لمخططاتها ليتخذ الارهاب أشكالاً وأنماطاً جديدة تتلون بتلون الاستعمار. كما تتحدث عن ضرورة مقاومة الإرهاب بداية بتعريفه ونهاية بتعريته وقتاله في كل الساحات والميادين.

يذكر أن العرض من تمثيل هاشم غزال ورغداء جديد ونجاة محمد ووسام مهنا ونضال عديرة وراما قرحالي وبسام أحسينة وفراس علاء الدين.

ويضم فريق العرض هاشم غزال مخرجا مساعدا، عايدة قزق مساعد مخرج، محمد بدر حمدان تصميم ملابس وإعلان، غزوان ابراهيم تصميم وتنفيذ إضاءة ،كميت سلكان هندسة صوت، أميمة حسن مكياج، حيان ابراهيم إضاءة منصة، إشراق صقر إكسسوار مالك يوسف تنفيذ ديكور.