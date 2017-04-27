بدء أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة أطباء أسنان سورية

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي الأربعين لنقابة أطباء أسنان سورية بمشاركة 14 طبيبا عن كل محافظة وممثلون عن وزارة الصحة لبحث أبرز مطالب ومشاكل وهموم الممارسين وخطة النقابة لعام 2017 وذلك في فندق الشام .

نقيب أطباء أسنان سورية الدكتورة فادية ديب ذكرت أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون مشكلات وهموم الأطباء المتضررين والمهجرين منهم وخدمة الريف وتفاوت أسعار المواد السنية الموجودة بالسوق وجودتها.

كما سيتم إقرار خطة النقابة لعام 2017 وأبرز مشاريعها المتعلقة بتطوير أداء الطبيب عموما ومواضيع التدريب والتأهيل فضلا عن رفع رواتب المتقاعدين وإيجاد استثمارات جديدة ترفد موارد النقابة.

كذلك سيركز المشاركون بالمؤتمر على دور النقابة المهني والإنساني والطبي في ظل الوضع الراهن وبالتنسيق مع الوزارة والنقابات المهنية الطبية.