بدء اخراج الحافلات التي تقل الارهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة تمهيدا لنقلهم الى شمال سورية

بدء اخراج الحافلات التي تقل الارهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة تمهيدا لنقلهم الى شمال سورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب