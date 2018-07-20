عاجلعاجل1 بدء اخراج الحافلات التي تقل الارهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة تمهيدا لنقلهم الى شمال سورية 2018/07/20 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet بدء اخراج الحافلات التي تقل الارهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة تمهيدا لنقلهم الى شمال سورية اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات