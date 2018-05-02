بدء استصلاح الأراضي

هذا المقال رقم : 29 من 58 من العدد 2018-5-2-16095

2018-5-2-16095

القنيطرة – البعث
بدأت مديرية الزراعة بالقنيطرة تنفيذ خطة استصلاح الأراضي لهذا العام التي تتضمّن استصلاح (500) دونم بقرى حضر وخان أرنبة ومزارع الأمل وعين النورية والحلس والكوم وجبا وأيوبا.
وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن عمليات الاستصلاح تتضمن الفلاحة والقش والتعزيل لتصبح الأرض المستصلحة قابلة للاستثمار الزراعي، لافتاً إلى أن الاستصلاح سينفذ بآليات مديرية الزراعة الثقيلة. يُشار إلى أن المديرية استصلحت خلال العام الماضي مساحة بلغت (550) دونماً.

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