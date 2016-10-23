بدء الاختبارات النظرية النهائية لتحديد الأوائل في أولمبياد المدرسين

بمشاركة 228 مدرسا ومدرسة وتحت عنوان “لكل مبدع نصيب” بدأت اليوم الاختبارات النظرية العلمية النهائية لتحديد الأوائل على مستوى سورية ممن تأهلوا بنتيجة اختبارات المحافظات للأولمبياد العلمي للمدرسين الذي تقيمه وزارة التربية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع .

وتتضمن الاختبارات النظرية النهائية جولتين صباحية ومسائية مدة كل منها 3 ساعات وسيتم يوم غد تتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل مادة علمية من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء على مستوى سورية.

وكانت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع أصدرتا في 13 الشهر الجاري أسماء المتأهلين إلى اختبارات المرحلة النهائية على مستوى سورية للأولمبياد العلمي الوطني لموجهي ومدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية لعام 2016.

وبدأت المرحلة الأولى من الاختبارات النظرية للأولمبياد العلمي التي تنافس فيها850 مدرسا ومدرسة في 9 الشهر الجاري ضمن أربعة مراكز في دمشق وحمص وحلب واللاذقية.