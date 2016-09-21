بدء التسجيل بالمعاهد التقانية التابعة لوزارة الصناعة

أعلنت مديرية التدريب المهني والتأهيل في وزارة الصناعة عن بدء تسجيل الطلاب بالمعاهد التقانية التابعة لها من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والصناعي عن طريق المفاضلة العامة ومفاضلة الثانويات المهنية.

وأوضحت المديرية انه يمكن للطلاب المتقدمين التسجيل في المعهد التطبيقي بدمشق باختصاصات الغذائية العامة والكهرباء والالكترون وميكانيك الإنتاج وميكانيك الآليات، وفي المعهد النسيجي بدمشق باختصاصات الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وكيمياء النسيج وفي المعهد الكيميائي بدمشق باختصاصي المخابر والتكنولوجيا.