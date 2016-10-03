بدء التسجيل بمنافسات الأولمبياد العلمي السوري لطلاب الأول الثانوي

بدأ اليوم التسجيل في المنافسات العلمية للأولمبياد العلمي السوري لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف مدارس سورية بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء ويستمر لغاية العشرين من الشهر الجاري.

وبين رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أهمية الأولمبياد العلمي السوري ضمن مشاريع الهيئة والفرصة التي يمنحها للشبان والشابات الطامحين من طلاب الصف الأول الثانوي من جميع المحافظات، إضافة إلى الآفاق التي يفتحها أمام الطامحين بالتميز العلمي التخصصي من خلال العمل على اكتشاف موهبة التميز لديهم وتنميتها وتطويرها إلى إبداع، يبدأ بالتفوق المحلي وصولا إلى التألق الدولي والمجالات التي يعطيها الأولمبياد من تأهيل وتدريب ومشاركات قارية وعالمية في أهم استحقاقات العلم الشبابية.

وأعرب العزب عن أمله بتزايد الإقبال على المشاركة في المنافسات العلمية للموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري 2016-2017 بعد التنامي الكبير بعدد المشاركين في السنوات الأخيرة والذي تجاوز 45 ألف شاب وشابة مبينا أن المشاركة تكون عبر اختبار علمي سريع على مستوى المدارس يشارك فيها الطلاب ضمن مدارسهم بحيث يتأهل الخمسة الأوائل للتصفيات العليا التي تقام على مستوى المناطق وبالطريقة ذاتها يتأهل الخمسة الأوائل على مستوى المنطقة الى تصفيات المحافظة والأوائل إلى مستوى المحافظات للتصفيات النهائية التي تقام مركزيا مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع المستوى وتعمق المحتوى مع تصاعد الاختبارات.