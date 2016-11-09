بدء التقدم لمفاضلة «المفتوح» في برنامج التسويق ورياض الأطفال بجامعة حماة

أعلنت جامعة حماة عن قبول طلبات الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلبة العرب والاجانب، الراغبين بالتقدم الى مفاضلة التعليم المفتوح لبرنامج التسويق والتجارة الالكترونية وبرنامج رياض الاطفال للعام الدراسي 2016-2017.

وأوضح الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة أن العدد المطلوب قبوله في برنامج التسويق والتجارة الالكترونية التابع لكلية الاقتصاد يبلغ 500 طالب، مقابل 600 طالب لبرنامج رياض الاطفال التابع لكلية التربية، مبينا أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم الى المفاضلة المذكورة الاطلاع على شروط المفاضلة والاوراق المطلوبة للتسجيل فيها، مراجعة لوحة الاعلانات في الادارة المركزية لجامعة حماة أو من خلال

موقع الجامعة على شبكة الانترنت.

ويستمر تقديم طلبات المفاضلة في مركز التسجيل بكلية الاقتصاد بجامعة حماة حتى السابع عشر من الشهر الجاري.