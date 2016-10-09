بدء المرحلة الأولى من الاختبارات النظرية للأولمبياد العلمي للمدرسين

بدأت اليوم المرحلة الأولى من الاختبارات النظرية للأولمبياد العلمي التي يتنافس فيها 850 مدرسا ومدرسة والتي تقيمها وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع ضمن أربعة مراكز في دمشق وحمص وحلب واللاذقية.

وتتضمن الاختبارات النظرية مواد الرياضيات وعلم الأحياء والمعلوماتية والفيزياء والكيمياء، حيث يتأهل الأوائل منهم في المحافظات بنتيجة هذه الاختبارات إلى المرحلة الثانية والنهائية التي تقام في مدينة دمشق.

ويتقدم لمركز دمشق مدرسو محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة ولمركز حمص مدرسو محافظات حمص وحماة ولمركز اللاذقية مدرسو محافظات اللاذقية وطرطوس ولمركز حلب مدرسو حلب.

وكانت هيئة التميز والإبداع فتحت باب التسجيل في منافسات الاولمبياد العلمي الثالث للمدرسين أمام جميع مدرسي ومدرسات التعليم الثانوي من كل المحافظات اختصاص الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء بين ال 18 و ال 29 من أيلول الماضي.