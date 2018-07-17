بدء المرحلة الثانية من مشروع صيانة طريق حمص- الفرقلس

باشر فرع الشركة العامة للطرق والجسور في حمص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صيانة طريق حمص الفرقلس مفرق القريتين بقيمة 200 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عشرة أيام.

وأوضح مدير الشركة محمد غرير أن فرع الشركة باشر أيضا بإعادة تأهيل جسر الخشب بمنطقة القصير الذي يخدم أهالي المنطقة وبشكل خاص المزارعين والفعاليات الاقتصادية.

وكان الجسر تعرض للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأزمة وتبلغ تكلفة إعادة تأهيله نحو 102 مليون ليرة.

وبين غرير أن فرع الشركة يواصل العمل بمشروع نفق خربة غازي ضمن برنامج مدته خمسون يوما وتم البدء حاليا بإنشاء طريق تخديمي من أجل حركة مرور الآليات.