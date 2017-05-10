بدء المكافحة المجانية لحشرة السونة في حقول القمح بالحسكة

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم تنفيذ المكافحة المجانية لحشرة السونة للموسم الحالي، وذلك ضمن الحقول المزروعة بمحصول القمح المتحقق ضمنها عتبة الضرر الاقتصادي.

وبين رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس حسن الحايك أن المكافحة التي بدأت من منطقة السويداء الغربية تجري بإشراف الفنيين المختصين وتستمر لعدة ايام بناء على الكشف الحسي للجان التحري المشكلة لهذا الغرض.

ولفت الحايك الى أن المساحات المتوقع مكافحتها خلال الموسم الحالي أقل من الموسم الماضي جراء الظروف الجوية التي أدت الى تأخر هجرة الحشرة الى المحافظة.

وبلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء للموسم الزراعي الحالي للبعل 29240 هكتارا بنسبة تنفيذ قدرها 93 بالمئة من المخطط.