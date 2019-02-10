بدء بيع الغراس المثمرة للمزارعين في السويداء والقنيطرة

بدأت مديرية زراعة السويداء عمليات بيع غراس التفاح والإجاص والجوز للمزارعين من خلال مراكزها الزراعية في كوم الحصى ونبع عرى وصلخد.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح له اليوم أن الغراس الجاهزة للبيع هي 27 ألف غرسة للتفاح و4 آلاف غرسة للإجاص و4 آلاف غرسة للجوز ويجري بيعها استنادا لوثائق التنظيم الزراعي مع تخصيص كميات من غراس التفاح لصالح عدد من الجمعيات الفلاحية.

ولفت سراي الدين إلى مواصلة المديرية توزيع غراس اللوزيات لغاية الـ 25 من الشهر الحالي والفستق الحلبي لنهاية شهر آذار.

ووفرت مديرية زراعة السويداء خلال الموسم الحالي نحو 15500 غرسة زيتون للمزارعين.

وفي القنيطرة بدأت مديرية الزراعة اليوم المرحلة الثانية من توزيع الغراس المثمرة على الجمعيات التعاونية الفلاحية من إنتاج مشتل نبع الفوار بالحلس للغراس المثمرة للموسم الزراعي الحالي.

وبين مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة في تصريح مماثل أن عمليات توزيع الغراس على الجمعيات الفلاحية حصرا، مشيرا إلى أن المديرية قامت باستجرار نحو 6500 غرسة من الزيتون والبرتقال والليمون الحامض والكيوي من محافظتي طرطوس واللاذقية بناء على رغبة فلاحي القنيطرة بعد نجاح تجربة زراعة هذه الأنواع من الغراس المثمرة وخاصة في القطاعين الأوسط والجنوبي.

ويبلغ إجمالي إنتاج مشتل نبع الفوار للغراس المثمرة نحو 45 ألف غرسة في الموسم الزراعي الحالي.