بدء تصوير مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة»

بدأت أمس كاميرا المخرج هشام شربتجي تصوير أولى مشاهد مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” عن قصة وسيناريو وحوار الكاتبة نور شيشكلي وإشراف عام مازن طه ومدير إدارة الإنتاج حمادة جمال الدين وإنتاج مارس ميديا برودكشن.

وصورت المشاهد الأولى في منطقة غزير في بيروت بلبنان وسط حضور النجوم نيكول سابا وطوني عيسى وزينة مكي على أن ينضم باقي النجوم في الأيام القليلة المقبلة.

ويؤدي أدوار البطولة كل من: باسم ياخور ونيكول سابا وكاريس بشار وطوني عيسى وشكران مرتجى ومي صايغ وجوي خوري وسعد مينه وزينة مكي ونورا العايق.

من ناحية ثانية تم التعاقد مع الموسيقي فادي مارديني ليتولى مهمة التأليف الموسيقي والموسيقا التصويرية للعمل.

وكانت الشركة المنتجة أعلنت سابقا عن انطلاق العمل خلال مؤتمر صحفي أقامته في فندق فينسيا ببيروت، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام العربية.