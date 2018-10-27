بدء تنفيذ أعمال فتح الطرق المؤدية إلى مخيم درعا

درعا – دعاء الرفاعي:

بدأت الجهات المعنية في محافظة درعا بتنفيذ أعمال فتح الطرق المؤدية إلى مخيم درعا من كافة المحاور من قبل ورشات الخدمات الفنية.

وأكد محافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس المباشرة الفعلية بفتح الطرقات المؤدية إلى مخيم درعا من ثلاثة محاور هي محور دوار الحمامة الصناعية سوق الهال ساحة بصرى ومحور مديرية الاتصالات ساحة بصرى ومحور المحكمة ساحة بصرى وذلك بتوجيه من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة درعا وتنفيذ مجلس مدينة درعا ومديرية الخدمات الفنية وبعض المنظمات الدولية.

تأتي هذه الخطوة لتشجيع عودة الاهالي إلى منازلهم بعد اغلاق دام ٦سنوات.