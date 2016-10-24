بدء تنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في تل أبيض بريف الرقة الشمالي

بدأت مديرية الصحة في محافظة الحسكة أمس تنفيذ حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال دون سن الخمس سنوات في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي والمجاورة لمنطقة رأس العين في شمال غرب محافظة الحسكة.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف أن فعاليات حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وتستهدف الوصول إلى نحو سبعة آلاف طفل من الفئة العمرية المحددة في منطقة تل أبيض وريفها.

وأوضح خلف أنه جرى اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية لتنفيذ حملة التلقيح في منطقة تل أبيض ووسائل النقل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتكليف الكوادر التمريضية والفنية من العاملين لدى مديرية صحة الحسكة، وتحديد عدد من الفرق الجوالة في القرى والمناطق الريفية.

ونفذت مديرية الصحة في الأسبوع الماضي حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في مناطق محافظة الحسكة كافة جرى خلالها تلقيح أكثر من 235 ألفا من الأطفال دون سن الخامسة.