بدء توزيع البذار على فلاحي طرطوس للموسم الشتوي

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بطرطوس توزيع بذار القمح والشعير والفول على المزارعين المكتتبين للموسم الشتوي 2018-2019.

وذكر مدير الفرع المهندس حيان عبد الله أنه تم حتى تاريخه توزيع 70 طناً من بذار القمح القاسي المعقم والمغربل بسعر 180ليرة سورية للكيلو غرام الواحد و 2 طن من بذار الشعير المغربل والمعقم بسعر150 ليرة سورية للكيلو، إضافة إلى توزيع 100 كيلو غرام من بذار الفول بسعر 425 ليرة سورية للكيلوغرام علماً أنه من إنتاج المؤسسة .

وأشار عبد الله إلى أن بذار البطاطا سيتم توزيعها اعتباراً من شهر كانون الأول القادم للمزارعين المكتتبين عليها حصراً.

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