بدء توزيع بذار القمح المعقم والمغربل على فلاحي حماة

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة اليوم توزيع بذار القمح المعقم والمغربل مباشرة للفلاحين إلى جانب المصارف الزراعية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس موفق العبود أنه يمكن لكل فلاح الحصول على الكمية التي يرغب بها من بذار القمح الجاهزة للزراعة عند مراجعة مقر الفرع ومن خلال المصارف الزراعية، لافتا إلى أنه يتوفر حالياً لدى إكثار بذار حماة كميات كبيرة من بذار القمح الجاهزة للزراعة والتي تكفي لتمويل كل المساحات المقررة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي خلال الموسم الزراعي القادم.

وأشار العبود إلى أن الفرع سيبدأ توزيع بذار الشوندر السكري للعروة الخريفية مطلع الأسبوع المقبل.