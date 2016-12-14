بدء خطوات أتمتة العمل القضائي

تمهيدا للإقلاع ببرنامج أتمتة العمل القضائي في محكمة قضايا الإرهاب قبل نهاية العام الحالي أبرمت وزارة العدل عقدا مع إحدى المؤسسات التجارية لتوريد الأجهزة الحاسوبية والمخدمات وملحقاتها وتركيب الشبكة الحاسوبية والكهربائية اللازمة لتشغيل البرنامج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن توقيع العقد يأتي في “إطار عملية التحديث واستمرارا لتطبيق برنامج أتمتة العمل في الوزارة”.

ووقعت وزارة العدل في نيسان الماضي ستة عقود للتعاون مع مركز الدراسات والبحوث العلمية من بينها أتمتة عمل محكمة النقض بشكل كامل ومحكمة قضايا الإرهاب وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للوزارة.