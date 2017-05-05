بدء فرز الاصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية بحضور ممثلي المرشحين ومواطنين اثر إغلاق المراكز الانتخابية مساء اليوم.

وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد فتح مراكز الانتخاب لمدة ساعة واحدة في 42 دائرة انتخابية من اصل 48 دائرة نظرا لتوافد عدد كبير من الناخبين.

وقال وزير الداخلية نورالدين بدوي في تصريح للتلفزيون الجزائري.. ” إن نسبة المشاركة بلغت قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز التصويت نحو 34 بالمئة “.

وأدلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بصوته في مدرسة البشير الابراهيمي بحي الابيار وسط العاصمة الجزائر.

وكان 23 مليون ناخب جزائري مسجل دعوا اليوم للتوجه إلى أكثر من 53 ألف مركز اقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الداخلية النتائج في مؤتمر صحفي يعقده صباح اليوم الجمعة.