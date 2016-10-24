بدء فعاليات المعرض الدولي التخصصي الثاني للطاقات المتجددة

انطلقت فعاليات المعرض الدولي التخصصي الثاني للطاقات المتجددة والبديلة “الـ اينريجي” بفندق الداما روز اليوم، بمشاركة 44 شركة وطنية وممثلين عن عدد من الشركات العربية والاجنبية.

وتتوزع اختصاصات المعرض الذي تنظمه المؤسسة الدولية للتسويق “سيما” برعاية وزارة الكهرباء وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية

ونقابة المهندسين بين تكنولوجيا المياه وتجهيزات التسخين والتبريد ومعدات حفر الآبار وملحقاتها وأنظمة الصرف الصحي وشبكات تمديد المياه، وأنظمة الري.

هذا اضافة الى تخصصات متعلقة بالطاقة الكهربائية مثل الكابلات وخطوط نقل وتوزيع القدرة الكهربائية وحلول الاتمتة الصناعية ومجموعات التوليد والطاقات البديلة والمتجددة.