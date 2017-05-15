بدء فعاليات المعرض الدولي الرابع لتكنولوجيا البناء “تكنوبيلد4” بالداماروز

بمشاركة 50 شركة بدأت فعاليات المعرض الدولي الرابع لتكنولوجيا البناء “تكنوبيلد4” الذي تنظمه المؤسسة السورية الدولية للتسويق “سيما” بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وبدعم من نقابة المهندسين وذلك في فندق داما روز بدمشق.

ويتضمن المعرض برنامجا علميا تركز فيه عدد من الشركات والجهات المشاركة على التطوير العقاري وإعادة الاستثمار وأنظمة الحريق والجدوى الاقتصادية لتدوير النفايات وتطوير وإنتاج انظمة قوالب الانشاء السريع واختبارات اجهزة الانارة في الابنية والمنشآت وتجربة شركة الدراسات الفنية في عملية الإعمار والاعتبارات الأساسية لتصميم نظم الطاقة الشمسية “الخلايا الضوئية” وتنفيذ خطط التوتر العالي وبطاريات الانظمة الشمسية الكهربائية.

ويتميز المعرض باستضافته لمشروع “الطفل السوري المستثمر” من مؤسسة سيما وذلك بالتعاون مع منظمة طلائع البعث ومجموعة سافكو حيث يقوم مشروع الطفل المستثمر على تدريب الأطفال وتعريفهم على تفاصيل المهنة التي يرغبون بالعمل بها مستقبلاً ووضعهم في الطريق الصحيح ليكونوا رجال أعمال ناجحين.