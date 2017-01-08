بدء قبول طلبات الماجستيرات والتخصص في كليات طب الاسنان والصيدلة والعمارة والمعلوماتية والمعهد العالى للتخطيط الاقليمى

أعلنت جامعة دمشق عن بدء قبول طلبات الالتحاق بماجستيرات التأهيل والتخصص /عام ومواز/ فى كليات /طب الاسنان والصيدلة والهندستين المعمارية والمعلوماتية والمعهد العالى للتخطيط الاقليمى/ للعام الدراسى /2016/2017/ اعتبارا من يوم غد ولغاية يوم الخميس /19/1/2017/0

وبينت الجامعة فى اعلانها اليوم شروط التقدم الى المفاضلة وهى أن يكون الطالب حاصلا على درجة الاجازة الجامعية فى أحد الاختصاصات المطلوبة من احدى الجامعات السورية أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس جامعة دمشق وفق القواعد التى يضعها مجلس التعليم العالى مشيرة الى أن الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية لا يعدون مقبولين ما لم تتم معادلة شهاداتهم حسب القوانين والانظمة النافذة.

وسمحت الجامعة للطلاب المتخرجين بنتيجة امتحانات الدورة الاضافية من العام الدراسى 2015/2016 التقدم لهذه المفاضلة مشترطة فى الطالب الراغب بالتسجيل فى ماجستيرات التأهيل والتخصص المذكورة فى الاعلان الا يكون مسجلا أو راسبا فى أى دبلوم أو ماجستير اخر فى الجامعات الحكومية السورية فى العام نفسه.

وأشارت الجامعة فى اعلانها الى امكانية قبول عدد من الطلاب أبناء وأزواج الشهداء فى ماجستيرات التأهيل والتخصص بنسبة /2/ بالمئة وفق التعليم العام من المقاعد المخصصة وبما يتناسب مع أعداد الطلاب المتقدمين لافتة الى أن نتائج هذه المفاضلة ستصدر بعد صدور نتائج مفاضلة الدراسات العليا /الماجستير البحثى/ للكليات المذكورة والمعلن عنها فى وزارة التعليم العالى.