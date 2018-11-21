بدء قبول طلبات مفاضلة الماجستير في جامعة حلب

أعلنت جامعة حلب اليوم عن بدء قبول طلبات المشاركة في مفاضلة الدراسات العليا “الماجستير” للعام الدراسي 2018-2019 لكليات الهندسة المدنية والكهربائية والالكترونية والميكانيكية والتقنية والزراعة والعلوم والاقتصاد والحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والتربية والشريعة.

وقال الدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب إن المفاضلة تشمل قبول عدد من الطلاب السوريين في الجامعات الحكومية والتعليم المفتوح والجامعة الافتراضية والجامعات الخاصة السورية وغير السورية والمعاهد العليا، إضافة لعدد من الطلاب ذوي الشهداء والجرحى وذويهم وذوي المفقودين من العسكريين وقوى الأمن الداخلي وفق المرسوم رقم 218 تاريخ 26-6-2018 وكذلك قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب.

وأوضح أفيوني أن نص إعلان المفاضلة حدد شروط التقدم لها وقواعد قبول الطلبة السوريين والعرب والأجانب والأوراق المطلوبة للمفاضلة وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الأربعاء ولغاية 28 من الشهر الحالي بما في ذلك أيام الجمعة والخميس في مبنى كلية الهندسة الزراعية بجامعة حلب.