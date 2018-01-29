بدء مرحلة التحضير الفعلي لفيلم تدمر السوري الروسي المشترك

في صالة أرت هاوس أطلقت أسرة فيلم تدمر السوري الروسي المشترك ظهر اليوم مرحلة التحضير الفعلي للفيلم، وذلك ضمن مؤتمر صحفي ضم كلاً من الفنانين سلاف فواخرجي ووائل رمضان كممثلين عن شركة شغف للإنتاج، والمنتج الروسي اندريه سيغيليه صاحب شركة برولاين ومخرج وكاتب سيناريو الفيلم ايفان بلوتنيكوف والمصور اليك لوكيجف.

وقالت الفنانة فواخرجي إن “التحضير لهذا الفيلم بدأ قبل عامين وفي نيسان من العام الماضي وقعنا بروتوكولاً للتعاون مع المنتج سيغيليه صاحب شركة برولاين برعاية من وزير الثقافة الروسي لانتاج فيلم تدمر تعزيزاً للتعاون السوري الروسي ولأن مدينة تدمر تعني الجميع في كل العالم”.

وأشارت فواخرجي إلى أن الفيلم يهدف الى تقديم رسالة سلام تعبر عن الشعب السوري الذي ينتمي للحياة والعلم والعمل والحضارة مبينة انه رغم سنوات الالم فنحن مازلنا موجودين والحرب أخذت منا الكثير ولكنها أعطتنا مخزونا انسانيا سنعبر عنه من خلال الروايات والسينما والمسرح ليعلم الجميع وخاصة أجيالنا القادمة حقيقة سورية.

بدوره قال سيغيليه المؤلف الموسيقي للفيلم إن “هذه الزيارة غيرت الكثير من الأفكار لدينا التي أخذناها من الإعلام وساعدتنا على إغناء القصص التي يجب أن يتضمنها السيناريو الذي لم تكتمل كتابته بعد” مضيفاً إن الفيلم “يلقى دعماً من وزارة الثقافة الروسية وسيكون عملا سينمائياً إنسانياً ضخماً تتوفر له كل الامكانات العالية الاحترافية للتعبير عن حقيقة ما يجري في سورية عبر قصة واقعية”، ولفت سيغيليه إلى أن تصوير الفيلم سيكون في اوائل الصيف في سورية لينتقل بعدها إلى روسيا على أن يكون جاهزاً للعرض أواخر العام القادم في نيويورك حاملاً رسالة إنسانية للعالم، معتبراً أن هذا العمل المشترك ” يقلل من فرص الإرهابيين في نشر أفكارهم ويخدم السلام”.

من ناحيته قال بلوتنيكوف “تعرفنا في هذه الزيارة على سورية كما هي في الحقيقة وهذا هو المهم لنا لنبني قصتنا بشكل أفضل وواقعي وهذا يعطي قيمة مضافة لعملنا” مبيناً أن القصة التي يقدمها الفيلم تعني كل إنسان في أنحاء العالم ببعدها الانساني فأحداثها يمكن أن تقع بأي جزء من الأرض.