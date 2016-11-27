بدأ الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية الفرنسية

بدأت الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط في فرنسا الأحد 27 تشرين الثاني، لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان 2017.

وتوجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل في الدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط.

هذا وقد نتج عن الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد الماضي والتي تنافس فيها سبعة مرشحين، فوز مرشحين هما، فرانسوا فيون رئيس الوزراء الأسبق والنائب عن الدائرة الثانية بباريس عند 44%، وآلان جوبيه رئيس الحكومة الأسبق وعمدة مدينة بوردو الحالي الذي حل بالمركز الثاني بنحو 28 %.

ورجح استطلاع للرأي لمعهد ايفوب للدراسات مؤخرا أن يفوز فيون بـ65% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط.