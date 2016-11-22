بداية الشهر المقبل.. «العالي للغات» في جامعة تشرين يبدأ دورات الشتاء المكثفة

يبدأ المعهد العالي للغات في جامعة تشرين مطلع الشهر المقبل اجراء “دورات الشتاء” المكثفة في اللغات الانكليزية والفرنسية والروسية

والالمانية.

وأوضح عميد المعهد الدكتور أوراس عثمان أن المعهد يشهد اقبالا من الدارسين من داخل الجامعة وخارجها، لافتا الى أن المعهد

ينظم دورات متواصلة لكل اللغات مدة كل منها 6 أسابيع بمعدل 4 جلسات اسبوعيا يشرف عليها طاقم تدريسي يتسم بالكفاءة العالية.

بدورها أشارت نائب عميد المعهد الدكتورة جومانا هديوة الى أن عدد الطلاب المسجلين في دورات الخريف المقامة حاليا يتجاوز الـ 1200 طالب وطالبة بمختلف اللغات، موزعين على 40 شعبة، مبينة أن المعهد يقيم دورات مجانية موجهة للعاملين في الجامعة ولاعضاء الهيئة التدريسية بالاضافة لدورات اختبار لغة القيد لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت هديوة ان المعهد يقيم ايضا دورات مكثفة تحضيرية لاختبار اللغة الانكليزية للقيد بدرجة الماجستير بمعدل 4 دورات سنويا وفق برنامج وزارة التعليم العالي، وفي حال توافر عدد مناسب لدورات اختبار اللغة الفرنسية يقيم المعهد دورات أيضا، اضافة لدورات تحضيرية لامتحان التوفل.

كما اشارت الى أن الهيئة التدريسية بالمعهد تتالف من 19 مدرسا للغات الاجنبية من حملة درجة الدكتوراه، و 24 من القائمين بالاعمال وحملة الماجستير، كما يشرف المعهد على تدريس اللغة الانكليزية في جميع كليات الجامعة من خلال تحديد المناهج وتسمية المدرسين وتوزيعهم.