بدعم من الحكومة السورية.. توزيع سلل غذائية في يلدا وببيلا وبيت سحم

بدعم من الحكومة السورية وبإشراف اللجنة العليا للإغاثة واصلت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك الذين غادروا المخيم هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم “داعش”.

وأوضح المدير العام للهيئة علي مصطفى أن الهيئة والأونروا بالتنسيق مع محافظتي دمشق وريفها وزعتا خلال اليومين الماضيين 4200 سلة غذائية وصحية على أهالي مخيم اليرموك الموجودين حاليا في يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق، وقدمت لهم خدمات معالجة الأسنان والدواء للمرضى منهم.

وأكد مصطفى الاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والصحية والمتممات الغذائية وكل الاحتياجات اللازمة لهم ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والصحية، لافتا إلى أن مجموع ما تم توزيعه منذ نهاية شهر كانون الثاني من عام 2014 هو 131882 سلة غذائية و37480 سلة صحية.

وكان تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الممول والمدعوم من الأنظمة في تركيا وقطر والسعودية، سهل مطلع شهر نيسان من العام الماضي تسلل المئات من إرهابيي “داعش” إلى المخيم للنيل من جهود الحكومة السورية في تحييد الفلسطينيين عن الأحداث الجارية، حيث ارتكب الإرهابيون جرائم بحق الأهالي في المخيم إضافة إلى تفخيخ عشرات البيوت.